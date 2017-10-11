В «денинскую» колонию в Клинцах пытались предать крупную партию наркотика
В ИК-6 в Клинцах предотвратили передачу крупной партии наркотиков.
Как сообщили в региональном УФСИН, вечером 10 октября на режимной территории сотрудники колонии и полицейские задержали молодого человека.
При досмотре у него обнаружили три свертка с сыпучим веществом растительного происхождения, которые он собирался перебросить в колонию.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в Клинцовской колонии отбывает наказание бывший брянский губернатор Николай Денин.
Новости регионов
13 Октября, 2017
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