В «денинскую» колонию в Клинцах пытались предать крупную партию наркотика

В ИК-6 в Клинцах предотвратили передачу крупной партии наркотиков.

Как сообщили в региональном УФСИН, вечером 10 октября на режимной территории сотрудники колонии и полицейские задержали молодого человека.

При досмотре у него обнаружили три свертка с сыпучим веществом растительного происхождения, которые он собирался перебросить в колонию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Клинцовской колонии отбывает наказание бывший брянский губернатор Николай Денин.



