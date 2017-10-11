Под Брянском после ДТП загорелась «ГАЗель» – очевидцы

Под Брянском столкнулись «Рено Логан» и «ГАЗель».

Как сообщают в соцсетях очевидцы, авария произошла вечером 12 октября на объездной дороге в сторону Супонево.

«Женщину на «Логане» подрезали, она съехала на обочину, ее занесло, она врезалась в «ГАЗель» – «ГАЗель» перевернулась и загорелась», – рассказали проезжавшие мимо водители.

По их словам, в легковой машине также находился ребенок – он не пострадал.

Официальной информации о случившемся пока не поступало. На объездной дороге образовалась пробка.