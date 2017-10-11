Под Брянском после ДТП загорелась «ГАЗель» – очевидцы
Под Брянском столкнулись «Рено Логан» и «ГАЗель».
Как сообщают в соцсетях очевидцы, авария произошла вечером 12 октября на объездной дороге в сторону Супонево.
«Женщину на «Логане» подрезали, она съехала на обочину, ее занесло, она врезалась в «ГАЗель» – «ГАЗель» перевернулась и загорелась», – рассказали проезжавшие мимо водители.
По их словам, в легковой машине также находился ребенок – он не пострадал.
Официальной информации о случившемся пока не поступало. На объездной дороге образовалась пробка.
Новости регионов
13 Октября, 2017
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