13-летний мальчик пострадал в массовом ДТП в Брянске
Выросло число пострадавших в массовом ДТП на улице Делегатской в Бежицком районе Брянска.
Напомним, авария произошла днем 11 октября. Сначала водитель Chevrolet Niva протаранил «Ладу Ларгус». Затем Chevrolet Niva отбросило на маршрутку № 99 и Mazda 3, а «Лада Ларгус» врезалась в столб.
Ранее в ГИБДД сообщали об одном пострадавшем – водителе Chevrolet Niva.
12 октября за медицинской помощью обратился 13-летний школьник, пассажир «Лады Ларгус». Он находился на заднем сиденье слева. Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки и грудины.
Новости регионов
13 Октября, 2017
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