13-летний мальчик пострадал в массовом ДТП в Брянске

Выросло число пострадавших в массовом ДТП на улице Делегатской в Бежицком районе Брянска.

Напомним, авария произошла днем 11 октября. Сначала водитель Chevrolet Niva протаранил «Ладу Ларгус». Затем Chevrolet Niva отбросило на маршрутку № 99 и Mazda 3, а «Лада Ларгус» врезалась в столб.

Ранее в ГИБДД сообщали об одном пострадавшем – водителе Chevrolet Niva.

12 октября за медицинской помощью обратился 13-летний школьник, пассажир «Лады Ларгус». Он находился на заднем сиденье слева. Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки и грудины.