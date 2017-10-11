У нефтестанции под Брянском нашли авиабомбу
13 октября в лесу в Брянском районе обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, у нефтеналивной станции находилась 25-килограммовая авиационная бомба. На место оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.
Авиабомбу благополучно изъяли и обезвредили.
Новости регионов
13 Октября, 2017
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