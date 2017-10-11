В Брянске 25-летняя продавщица вынесла из магазина телевизор
В Брянске 25-летняя девушка украла телевизор из магазина, в котором работала.
В начале октября в полицию сообщили, что из торгового павильона в Бежицком районе при неизвестных обстоятельствах пропал телевизор с жидкокристаллическим экраном.
Выяснилось, что телевизор украла 25-летняя работница магазина. Она давно интересовалась, что за телевизор стоит в подсобке, а затем решила присвоить его и продать по объявлению.
По статье «Кража» девушке грозит до пяти лет заключения. Телевизор полицейские вернули в магазин.
Новости регионов
13 Октября, 2017
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