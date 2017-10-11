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«Нужно кольцо, а на кольце храм»: у набережной снова случилось ДТП

Опубликовано Сегодня, 16:50

13 октября на пересечении улиц Калинина и Горького в Брянске снова произошла авария.

Фото в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, на «проклятом» месте столкнулись «ВАЗ» и «Лада Ларгус». Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.

Между тем брянцы, комментируя случившееся, отмечают, что «нужно делать кольцо, пока не поздно», «а на кольце срочно храм, ну или крест».

Напомним, 11 октября на этом же месте столкнулись Chevrolet Aveo и «ВАЗ-21120». Пострадал 57-летний водитель Chevrolet. Сразу определить виновника аварии полицейским не удалось.


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