Под Брянском образовалась пробка из-за ДТП

Лобовая авария спровоцировала затор под Брянском.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 13 октября около 18.00 в Меркульево Брянского района столкнулись два легковых автомобиля. Из-за лобового удара на дорогу вытекли горюче-смазочные материалы. Их смывали пожарно-спасательные подразделения МЧС.

По данным Брянского МЧС, есть пострадавшие – их доставили в больницу.

Очевидцы сообщают, что в районе ДТП образовалась большая пробка.