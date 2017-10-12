Под Брянском образовалась пробка из-за ДТП
Лобовая авария спровоцировала затор под Брянском.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 13 октября около 18.00 в Меркульево Брянского района столкнулись два легковых автомобиля. Из-за лобового удара на дорогу вытекли горюче-смазочные материалы. Их смывали пожарно-спасательные подразделения МЧС.
По данным Брянского МЧС, есть пострадавшие – их доставили в больницу.
Очевидцы сообщают, что в районе ДТП образовалась большая пробка.
Новости регионов
14 Октября, 2017
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