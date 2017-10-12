Под Брянском столкнулись две машины: есть пострадавшие

Утром 14 октября произошла авария по Брянском.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в начале десятого у памятника Воинам-водителя столкнулись две легковые машины. На месте работали полицейские, медики и спасатели.

По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие – их доставили в больницу. Одного из них спасатели деблокировали из поврежденного автомобиля.