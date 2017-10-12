Под Брянском столкнулись две машины: есть пострадавшие
Утром 14 октября произошла авария по Брянском.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в начале десятого у памятника Воинам-водителя столкнулись две легковые машины. На месте работали полицейские, медики и спасатели.
По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие – их доставили в больницу. Одного из них спасатели деблокировали из поврежденного автомобиля.
Новости регионов
14 Октября, 2017
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