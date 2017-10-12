На Московском проспекте Брянска девушка на Nissan сбила пешехода
53-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.
13 октября около 23.00 на Московском проспекте пешехода сбила 28-летняя девушка – водитель Nissan Almera, которая ехала от улицы Шолохова к улице Калинина. Мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Его госпитализировали с ушибом мозга и переломом костей таза.
Новости регионов
14 Октября, 2017
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