На Московском проспекте Брянска девушка на Nissan сбила пешехода

53-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.

13 октября около 23.00 на Московском проспекте пешехода сбила 28-летняя девушка – водитель Nissan Almera, которая ехала от улицы Шолохова к улице Калинина. Мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Его госпитализировали с ушибом мозга и переломом костей таза.