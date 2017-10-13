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На Белобережской в Брянске горела машина

Опубликовано Сегодня, 00:31

Автомобиль потушили за шесть минут.

Вечером 14 октября на улице Белобережской в Фокинском районе Брянска загорелась легковая машина.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что сообщение о возгорании автомобиля, марку которого в ведомстве не называют, поступило в 18.55. В 19.03 пожарные прибыли на место и приступили к тушению.

Горело заднее сиденье машины. Его потушили в 19.09.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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