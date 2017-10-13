В Сети появилось видео с места смертельного ДТП под Брянском

Очевидцы опубликовали видео с места смертельной аварии под Брянском.

Напомним, утром 14 октября на 114-м километре трассы Орел – Смоленск столкнулись Renault Logan под управлением 52-летней женщины и Audi A6, за рулем которой находился 19-летний водитель. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили тяжелые травмы.

Очевидцы выложили видео с места ДТП в соцсетях.

Сейчас в причинах и обстоятельствах смертельной аварии разбираются полицейские.