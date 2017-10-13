В Сети появилось видео с места смертельного ДТП под Брянском
Очевидцы опубликовали видео с места смертельной аварии под Брянском.
Напомним, утром 14 октября на 114-м километре трассы Орел – Смоленск столкнулись Renault Logan под управлением 52-летней женщины и Audi A6, за рулем которой находился 19-летний водитель. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили тяжелые травмы.
Очевидцы выложили видео с места ДТП в соцсетях.
Сейчас в причинах и обстоятельствах смертельной аварии разбираются полицейские.
Новости регионов
15 Октября, 2017
|+10
|$58
|€69
Тренеры бывают разные. Кто-то до седьмого пота гоняет футболистов, кто-то обучает фигуристов технике прыжков…
«Ростелеком» запустил новый этап конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет».
Ветераны филиала ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» побывали с экскурсией в городе Орле.
18 и 19 октября с 9:00 до 14:00 железнодорожный переезд 400 км, расположенный на станции Синезёрки, будет закрыт для движения автотранспорта в связи с ремонтом пути.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.