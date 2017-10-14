Работник брянской фермы получил разрыв лонного симфиза, попав под погрузчик
Работник брянской фермы получил тяжелые травмы, попав под погрузчик.
Как сообщили в Брянской ГИБДД, ДТП произошло 14 октября около 8.30 на территории фермы по содержанию крупного рогатого скота в Рогнединском районе.
27-летнего молодого человека сбил 26-летний водитель погрузчика, который двигался задним ходом.
Пострадавшего госпитализировали в Жуковскую районную больницу с разрывом лонного симфиза и подвздошно-крестового сустава и рваной раной головы.
Новости регионов
16 Октября, 2017
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