В Брянске водитель «ГАЗели» сбил пожилую пару
Пожилые мужчина и женщина пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе в Брянске.
14 октября около 18.55 на улице Сталелитейной в Бежицком районе пенсионеров сбил 44-летний водитель «ГАЗели», который ехал в сторону улицы Шоссейной, сообщили в областной ГИБДД. 66-летний мужчина и 61-летняя женщина переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пенсионера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, пожилую женщину – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом ребер, ушибом мягких тканей конечностей лица и ушибом тела.
Новости регионов
16 Октября, 2017
|+4
|$58
|€69
Тренеры бывают разные. Кто-то до седьмого пота гоняет футболистов, кто-то обучает фигуристов технике прыжков…
«Ростелеком» запустил новый этап конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет».
Ветераны филиала ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» побывали с экскурсией в городе Орле.
18 и 19 октября с 9:00 до 14:00 железнодорожный переезд 400 км, расположенный на станции Синезёрки, будет закрыт для движения автотранспорта в связи с ремонтом пути.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.