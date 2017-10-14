В Брянске водитель «ГАЗели» сбил пожилую пару

Пожилые мужчина и женщина пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе в Брянске.

14 октября около 18.55 на улице Сталелитейной в Бежицком районе пенсионеров сбил 44-летний водитель «ГАЗели», который ехал в сторону улицы Шоссейной, сообщили в областной ГИБДД. 66-летний мужчина и 61-летняя женщина переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, пожилую женщину – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом ребер, ушибом мягких тканей конечностей лица и ушибом тела.