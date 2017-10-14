На Литейной в Брянске водитель Nissan влетел в столб

19-летний водитель Nissan Almera протаранил столб на улице Литейной в Бежицком районе Брянска.

ДТП произошло 16 октября около 0.15 у дома № 11а по Литейной, сообщили в городском ОГИБДД. Водитель ехал в сторону улицы Ульянова в правом ряду. Не справившись с управлением, он оказался на правой обочине, а затем врезался в электроопору.

Его госпитализировали с ушибом левой ключицы. Согласно результатам медицинского освидетельствования, в момент ДТП автомобилист был трезв.