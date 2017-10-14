В Брянске дерево рухнуло на остановку
В Советском районе Брянска на остановку упало дерево.
В воскресенье, 15 октября, на Брянск обрушилась непогода. Сильный ветер валил деревья. Одно из ЧП произошло на переулке Пилотов, сообщают очевидцы в соцсетях.
«На переулке Пилотов вчера упавшее дерево снесло часть пластика с остановки. Все это еще лежит там, где обычно ходят люди», – сообщила автор фото утром 16 октября.
«Из цикла «И так сойдет!», «Сухостой вдоль дороги стоит годами и уже сам падает, зато все скверы под топор так спешили спилить, что даже в выходные работали», – отмечают интернет-пользователи.
По словам местных жителей, сейчас коммунальщики расчищают территорию.
Новости регионов
16 Октября, 2017
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