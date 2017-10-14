В Брянске две пенсионерки пострадали при поездках в маршрутках
За два дня сразу две пенсионерки получили травмы, упав в маршрутных такси в Брянске.
Одно из ДТП произошло 13 октября около 16.00 у дома № 6а по проспекту Ленина. В салоне маршрутки № 46 упала 60-летняя пенсионерка. Медики диагностировали у нее ушибы левой стопы и правого голеностопного сустава.
14 октября около 17.00 у дома № 2 по проспекту Ленина в салоне маршрутки № 5 упала 60-летняя жительница Брянска. По данным городского ОГИБДД, водитель резко затормозил. Пожилая женщина получила ушиб мягких тканей волосистой части головы.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские, проводятся проверки.
Новости регионов
16 Октября, 2017
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