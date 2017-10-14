Грузовик и бензовоз столкнулись под Брянском

Крупная авария произошла днем 16 октября под Брянском.

Как сообщают очевидцы, в районе Кокино столкнулись грузовик «Брянскавтодора» и бензовоз компании «Нефтика». Водитель грузовика въехал в бензовоз сзади.

На месте работают полицейские, медики и пожарные.

Информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало. На месте ДТП образовалась пробка.



