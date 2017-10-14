Грузовик и бензовоз столкнулись под Брянском
Крупная авария произошла днем 16 октября под Брянском.
Как сообщают очевидцы, в районе Кокино столкнулись грузовик «Брянскавтодора» и бензовоз компании «Нефтика». Водитель грузовика въехал в бензовоз сзади.
На месте работают полицейские, медики и пожарные.
Информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало. На месте ДТП образовалась пробка.
Новости регионов
16 Октября, 2017
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