В Брянске подрались водители маршруток
16 октября брянцы стали свидетелями драки двух водителей маршрутных такси.
Как рассказали очевидцы, конфликт произошел днем в районе остановки «Гостиница «Турист» в Советском районе. На фото и видео, сделанных горожанами, видно, что словесная перепалка маршрутчиков переросла в потасовку.
Что не поделили водители, неизвестно. Горожане предполагают, что причиной драки стала борьба за пассажиров.
Новости регионов
16 Октября, 2017
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