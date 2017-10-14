В Брянске подрались водители маршруток

16 октября брянцы стали свидетелями драки двух водителей маршрутных такси.

Как рассказали очевидцы, конфликт произошел днем в районе остановки «Гостиница «Турист» в Советском районе. На фото и видео, сделанных горожанами, видно, что словесная перепалка маршрутчиков переросла в потасовку.

Что не поделили водители, неизвестно. Горожане предполагают, что причиной драки стала борьба за пассажиров.