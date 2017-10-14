В Володарском районе Брянска час тушили дом с гаражом
Крупный пожар произошел ночью 17 октября в Володарском районе Брянска.
В четвертом часу загорелся частный жилой дом с пристроенным гаражом по улице Салтыкова-Щедрина, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные прибыли на место в 3.20, через 10 минут после вызова.
Дом и гараж горели по всей площади. Пожар тушили с помощью трех ручных стволов, работали три звена газодымозащитной службы. В 4.19 пожар полностью потушили.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
17 Октября, 2017
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