В Володарском районе Брянска час тушили дом с гаражом

Крупный пожар произошел ночью 17 октября в Володарском районе Брянска.

В четвертом часу загорелся частный жилой дом с пристроенным гаражом по улице Салтыкова-Щедрина, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные прибыли на место в 3.20, через 10 минут после вызова.

Дом и гараж горели по всей площади. Пожар тушили с помощью трех ручных стволов, работали три звена газодымозащитной службы. В 4.19 пожар полностью потушили.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.