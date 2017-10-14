Под Севском водитель Chevrolet въехал в трактор: ранен ребенок
10-летний ребенок и двое взрослых ранены в ДТП в Севском районе.
Авария произошла 16 октября около 18.40 на 474-м километре трассы М-3 «Украина». По данным брянской полиции, 57-летний водитель Chevrolet Niva, ехавший в сторону Севска, протаранил телегу попутного трактора «Беларус» под управлением 21-летнего водителя.
Водителя Chevrolet Niva госпитализировали с ушиблено-рваной раной языка, его 48-летнюю пассажирку – с переломом ключицы и ушибом грудной клетки.
10-летнего пассажира Chevrolet Niva госпитализировали с ушибленной раной головы и закрытой черепно-мозговой травмой.
Новости регионов
17 Октября, 2017
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