В Верном Пути под Брянском сгорел дом и гараж

В Брянском районе ночью сгорел дом.

Пожар в честном жилом доме по улице Дормашевской в поселке Верный Путь произошел в четвертом часу 17 октября. Пожарные добирались до Нового Пути 11 минут, прибыв в 3.36, сообщили в региональном ГУ МЧС. К этому времени по всей площади горела крыша дома и гараж.

Потушить пожар удалось в 4.27. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Его причину установят эксперты.

Также, напомним, крупный пожар случился в ночь на 17 октября на улице Салтыкова-Щедрина в Володарском районе Брянска.