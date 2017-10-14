В Верном Пути под Брянском сгорел дом и гараж
В Брянском районе ночью сгорел дом.
Пожар в честном жилом доме по улице Дормашевской в поселке Верный Путь произошел в четвертом часу 17 октября. Пожарные добирались до Нового Пути 11 минут, прибыв в 3.36, сообщили в региональном ГУ МЧС. К этому времени по всей площади горела крыша дома и гараж.
Потушить пожар удалось в 4.27. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Его причину установят эксперты.
Также, напомним, крупный пожар случился в ночь на 17 октября на улице Салтыкова-Щедрина в Володарском районе Брянска.
Новости регионов
17 Октября, 2017
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