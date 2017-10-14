В Брянске женщина сама закрыла люк, в который едва не провалился ее ребенок
Жительница Брянска самостоятельно вернула на место тяжелую крышку люка, в который едва не угодил ее ребенок.
О своем поступке женщина рассказала в соцсетях. По ее словам, инцидент произошел в районе дома № 50б по улице Фокина.
«Улица Фокина, тротуар, центр города практически. Открытый люк! Мы шли по тротуару с ребенком, и ребенок мой, не глядя, шагнул... К счастью, я успела поймать его за руку. А теперь представьте, что бы было, если бы не моя реакция или ребенок шел один», – возмущается она.
Также жительница Брянска рассказала, что «люк прикрыт собственноручно, до этого был открыт полностью».
Женщина призвала горожан соблюдать осторожность на дорогах. «А вас, уважаемые работники дорожного хозяйства, никакие ситуации с травмами не учат?» – обратилась она к коммунальщикам.
Новости регионов
17 Октября, 2017
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