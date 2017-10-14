В Клинцах водитель Citroen сбил на переходе 16-летнего подростка
16-летний подросток получил тяжелые травмы на пешеходном переходе в Клинцах.
ДТП произошло 16 октября около 20.30 на проспекте Ленина, сообщили в областной ГИБДД. По предварительным данным брянской полиции, 20-летний водитель Citroen Xsara Picаsso ехал в сторону улицы Свердлова и сбил 16-летнего пешехода, который переходил дорогу по «зебре».
Подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленными ссадинами головы.
Новости регионов
17 Октября, 2017
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