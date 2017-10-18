В Навле автомобилистка врезалась в дерево после странных маневров

В Навле женщина-водитель оказалась в больнице с тяжелыми травмами в результате наезда на дерево.

Авария произошла 17 октября около 7.50 на улице Розы Люксембург. 31-летняя водитель Chevrolet Klan ехала от привокзальной площади в сторону трассы М-3 «Украина».

Как сообщает областная Госавтоинспекция, сначала автомобилистка наехала правым передним колесом на правую обочину, а затем, не справившись с управлением, вылетела на левую обочину и врезалась в дерево.

Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и посттравматическим невритом срединного нерва.