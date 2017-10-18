Под Брянском пенсионер на Chevrolet при развороте устроил ДТП

Разворачивавшийся пенсионер на Chevrolet Niva спровоцировал аварию и затор под Брянском.

ДТП произошло 17 октября около 8.20 на 11-м километре трассы Брянск – Новозыбков.

По предварительным данным областной ГИБДД, 80-летний водитель Chevrolet Niva ехал в сторону Почепа. При развороте с правой обочины он не убедился в безопасности маневра и протаранил попутный Ford Focus под управлением 41-летнего водителя.

Виновник аварии получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. От госпитализации он отказался. ДТП спровоцировало огромную пробку под Брянском.