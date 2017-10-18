Под Брянском пенсионер на Chevrolet при развороте устроил ДТП
Разворачивавшийся пенсионер на Chevrolet Niva спровоцировал аварию и затор под Брянском.
ДТП произошло 17 октября около 8.20 на 11-м километре трассы Брянск – Новозыбков.
По предварительным данным областной ГИБДД, 80-летний водитель Chevrolet Niva ехал в сторону Почепа. При развороте с правой обочины он не убедился в безопасности маневра и протаранил попутный Ford Focus под управлением 41-летнего водителя.
Виновник аварии получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. От госпитализации он отказался. ДТП спровоцировало огромную пробку под Брянском.
Новости регионов
Кожевенное производство "Мираторга" стоимостью 2,8 млрд рублей поставит первую продукцию на рынок осенью 2018 года
18 Октября, 2017
|+8
|$58
|€68
Более 480 проверок хозяйствующих субъектов проведено брянским региональным управлением Роспотребнадзора в III квартале текущего года.
На международной конференции «Открытые инновации» подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.
13-15 октября в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялись торжественные мероприятия, посвященные закрытию восьмого сезона студенческих отрядов электросетевого комплекса, в котором приняли участие порядка 200 представителей лучших отрядов со всей страны.
Брянские железнодорожники оборудуют переезд рядом со станцией Орджоникидзеград дополнительной системой защиты от несанкционированных выездов автомобилей на пути – устройством заграждения.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.