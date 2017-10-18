В Брянске школьница озолотила гадалку, чтобы снять с семьи проклятье
В Брянске 16-летняя школьница вынесла из дома деньги и ценности, чтобы снять порчу с семьи.
Инцидент произошел 16 октября в Советском районе, рассказали в региональном УМВД.
К девочке подошла неизвестная женщина и рассказала, что на ее семью наложена порча. Чтобы снять проклятье, школьница должна совершить специальный ритуал.
Чтобы помочь семье, девочка вынесла из квартиры и передала гадалке все сбережения и ювелирные изделия: 12 наименований золотых изделий, 9400 рублей и мобильный телефон. Та сложила имущество в сумку и для завершения ритуала приказала школьнице обежать вокруг дома. Когда она успешно справилась с заданием – аферистки на прежнем месте уже не было.
Сейчас полиция разыскивает злоумышленницу.
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