В Дятьковском районе пропал Юрий Федорцов в женской дубленке

В поселке Бытошь Дятьковского района пропал 36-летний Юрий Анатольевич Федорцов.

В последний раз мужчину видели 6 октября – он ушел в неизвестном направлении, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Юрий Федорцов дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, серые глаза.

Был одет в черную женскую дубленку, спортивные брюки и синие кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Юрия Федорцова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.