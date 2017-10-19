В Дятьковском районе пропал Юрий Федорцов в женской дубленке
В поселке Бытошь Дятьковского района пропал 36-летний Юрий Анатольевич Федорцов.
В последний раз мужчину видели 6 октября – он ушел в неизвестном направлении, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Юрий Федорцов дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, серые глаза.
Был одет в черную женскую дубленку, спортивные брюки и синие кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Юрия Федорцова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.
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