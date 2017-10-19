В Брасовском районе из озера достали тело 39-летнего мужчины
18 октября в озере в Брасовском районе обнаружили тело 39-летнего мужчины.
ЧП произошло в поселке Воронов Лог, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
На месте работали пять человек: полицейские, инспектор ГИМС и представители районной администрации. Было задействовано три единицы техники.
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства гибели мужчины.
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19 Октября, 2017
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