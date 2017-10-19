В Брасовском районе из озера достали тело 39-летнего мужчины

18 октября в озере в Брасовском районе обнаружили тело 39-летнего мужчины.

ЧП произошло в поселке Воронов Лог, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

На месте работали пять человек: полицейские, инспектор ГИМС и представители районной администрации. Было задействовано три единицы техники.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства гибели мужчины.