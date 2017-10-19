В Брянске сгорела машина
В ночь на 19 октября загорелась легковая машина в Фокинском районе Брянска.
Пожар произошел около 4.00 на улице Красных Партизан, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 4.11, спустя девять минут после вызова.
Очаг возгорания находился в моторном отсеке. Машину потушили спустя минуту – в 4.12 (на фото).
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.
Новости регионов
19 Октября, 2017
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