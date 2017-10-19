На Дуки в Брянске 18-летний водитель «ВАЗа» протаранил Chevrolet
В Брянске 33-летняя женщина пострадала в результате ДТП, устроенном 18-летним водителем «ВАЗа».
Авария произошла 18 октября около 8.55 у дома № 66 по улице Дуки в Советском районе. По данным городского ОГИБДД, 18-летний водитель «ВАЗ-21070», двигаясь по Дуки от улицы Малыгина к Бежицкой в левом ряду, врезался в попутный Chevrolet Lanos, 33-летняя водитель которого остановилась для поворота налево, на улицу 7-я Линия.
Вечером автомобилистка обратилась за медицинской помощью. У нее диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские, возбуждено административное расследование.
Новости регионов
19 Октября, 2017
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