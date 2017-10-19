Под Суражом женщина лежала на дороге – ее переехал «ВАЗ»
В Суражском район лежавшую на дороге женщину переехал «ВАЗ» – водитель скрылся.
ДТП произошло 18 октября около 0.50 на улице Советской в деревне Слище. Как сообщили в областной ГИБДД, 50-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части, переехал 22-летний водитель «ВАЗ-21150», двигавшийся в сторону Суража. Затем автомобилист покинул место ДТП.
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии – у нее сочетанная травма, ушибленные раны волосистой части головы, сотрясение головного мозга и закрытый перелом лонной и седалищной костей.
Личность водителя установили в ходе дальнейшей проверки.
Новости регионов
19 Октября, 2017
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