В брянском поселке убили 90-летнюю пенсионерку

Вечером 16 октября в поселке Забрама Климовского района обнаружили тело 90-летней женщины.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Преступление раскрыто в кратчайшие сроки, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.

Подозреваемый задержан – им оказался 27-летний житель поселка Лугового Климовского района.

По версии следствия, пьяный молодой человек поссорился с пенсионеркой и несколько раз ударил ее твердым предметом по голове. Пожилая женщина умерла от травм.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.