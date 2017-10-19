В брянском поселке убили 90-летнюю пенсионерку
Вечером 16 октября в поселке Забрама Климовского района обнаружили тело 90-летней женщины.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Преступление раскрыто в кратчайшие сроки, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.
Подозреваемый задержан – им оказался 27-летний житель поселка Лугового Климовского района.
По версии следствия, пьяный молодой человек поссорился с пенсионеркой и несколько раз ударил ее твердым предметом по голове. Пожилая женщина умерла от травм.
Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Новости регионов
19 Октября, 2017
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