В Брянске после ДТП ищут серебристый «ВАЗ» с разбитым передом

84 двора и 14 мест массового посещения людей будет благоустроено в семи крупных городах Смоленской области согласно проекту «Формирование комфортной городской среды», об этом 19 октября во время брифинга для СМИ сообщила Елена Соколова, начальник Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.