В Брянске после ДТП ищут серебристый «ВАЗ» с разбитым передом
ГИБДД Брянска разыскивает водителя, устроившего аварию в Фокинском районе.
5 октября у дома № 1 по проспекту Московскому водитель «ВАЗ-2115» протаранил Nissan Teana, ехавший впереди. Водитель «ВАЗа» с места ДТП скрылся.
Полиция просит очевидцев, тех, кто располагает информацией о личности водителя или местонахождении серебристого «ВАЗ-2115» с сильно поврежденной передней частью, обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, 88. Телефоны: 74-71-02, 74-85-33.
Новости регионов
19 Октября, 2017
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