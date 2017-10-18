В Брянске умерла пенсионерка, сбирая автомобилисткой на обочине
В брянской больнице после ДТП скончалась 78-летняя женщина.
По предварительным данным брянской полиции, 18 октября около 13.50 у дома № 72/2 по улице Почтовой в Бежицком районе стоявшую на обочине пенсионерку сбила 28-летняя водитель Chevrolet Aveo, которая ехала от улицы Ново-Советской к улице 50-й Армии.
Пожилую женщину госпитализировали с переломом ребер слева. 19 октября она умерла.
По данным городского ОГИБДД, в момент ДТП девушка-водитель была трезвой. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства смертельной аварии.
Новости регионов
20 Октября, 2017
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