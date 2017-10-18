В Брянске пенсионер избил и задушил 38-летнего собутыльника
67-летний житель Брянска убил 38-летнего хозяина квартиры, к которому пришел в гости.
Убийство произошло 27 мая в квартире дома по улице Кирова, сообщили в региональном СУ СК РФ. После застолья вспыхнула ссора – пожилой гость сначала избил хозяина квартиры, а затем задушил его.
Уголовное дело возбудили по статье «Убийство», его расследование завершено. В ближайшее время пенсионер предстанет перед судом.
Новости регионов
20 Октября, 2017
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