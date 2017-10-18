В Большом Полпино почти час тушили загоревшийся дом
Крупный пожар произошел в поселке Большое Полпино Володарского района Брянска.
19 октября в одиннадцатом часу вечера загорелся частный жилой дом на улице Горького, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 22.50, через четыре минуты после вызова.
Локализовать возгорание удалось в 23.17. Кирпичный дом потушили в 23.45.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты.
Новости регионов
20 Октября, 2017
|+3
|$58
|€68
Классный руководитель все мои сочинения хранила, а потом в школе их читала. Стихи писал. Даже учился затем на литфаке.
На международной конференции «Открытые инновации» подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.
В настоящее время у жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания.
На станции Навля в Брянской области в эксплуатацию введена новая электрокотельная для обогрева служебных помещений работников путевого комплекса. Строительство объекта проходило в рамках реализации инвестиционной программы по внедрению ресурсосберегающих технологий ОАО «РЖД», а также Года экологии в России.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.