Из-за угрозы теракта эвакуировали студентов и преподавателей БГТУ

В Брянске эвакуировали студентов и преподавателей Брянского государственного технического университета.

«Внеучебная тревога в БГТУ. Всех вывели из здания. Приехала полиция и пожарные», – сообщила в соцсетях одна из студентов.

По словам очевидцев, в здании университета обнаружили подозрительный бесхозный рюкзак, сейчас проводится проверка. Студентам пообещали, что занятия возобновятся после полудня.

Официальной информации о случившемся порка не поступало.





