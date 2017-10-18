Из-за угрозы теракта эвакуировали студентов и преподавателей БГТУ
В Брянске эвакуировали студентов и преподавателей Брянского государственного технического университета.
«Внеучебная тревога в БГТУ. Всех вывели из здания. Приехала полиция и пожарные», – сообщила в соцсетях одна из студентов.
По словам очевидцев, в здании университета обнаружили подозрительный бесхозный рюкзак, сейчас проводится проверка. Студентам пообещали, что занятия возобновятся после полудня.
Официальной информации о случившемся порка не поступало.
Новости регионов
20 Октября, 2017
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