Из-за экономического форума запретили парковку на Горького в Брянске
В Брянске изменили время и места ограничений для водителей в день проведения VI Славянского Международного экономического форума.
Как уточнили в мэрии, 20 октября движение по улице Емлютина, от пересечения с проспектом Ленина до Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина, закрыто с 7.30 до 14.00, а не с 8.30 до 10.00 и с 12.30 до 14.00, как сообщалось ранее.
Кроме того, до 15.30 запрещена парковка у дома № 29 по улице Горького. Исключение сделают для участников форума и машин оперативных служб.
Новости регионов
20 Октября, 2017
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