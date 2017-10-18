Из-за экономического форума запретили парковку на Горького в Брянске

В Брянске изменили время и места ограничений для водителей в день проведения VI Славянского Международного экономического форума.

Как уточнили в мэрии, 20 октября движение по улице Емлютина, от пересечения с проспектом Ленина до Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина, закрыто с 7.30 до 14.00, а не с 8.30 до 10.00 и с 12.30 до 14.00, как сообщалось ранее.

Кроме того, до 15.30 запрещена парковка у дома № 29 по улице Горького. Исключение сделают для участников форума и машин оперативных служб.