На Объездной в Брянске водитель Honda Civic сбил пешехода

34-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП на улице Объездной в Брянске.

ДТП произошло 19 октября около 20.40 у АЗС «Нефтика», сообщили в городском ОГИБДД. Мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и одетого в темную одежду, сбил 23-летний водитель Honda Civic. Автомобилист ехал от Авиационной в сторону улицы Плодородной.

Пешехода госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом левого бедра и ушибом грудной клетки.

По результатам медосвидетельствования, водитель иномарки был трезв.