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Пенсионер погиб при ночном пожаре в Климовском районе

Опубликовано Сегодня, 14:20

Ночной пожар в селе Любечане Климовского района унес жизнь 79-летнего мужчины.

Пожар произошел в первом часу ночи 20 октября, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова 19 минут, прибыв в 1.10. Горел деревянный жилой дом (на фото) – его потушили в 1.30.

Спасти жизнь пенсионера не удалось. Причину возгорания предстоит установить.

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