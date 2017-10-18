Пенсионер погиб при ночном пожаре в Климовском районе
Ночной пожар в селе Любечане Климовского района унес жизнь 79-летнего мужчины.
Пожар произошел в первом часу ночи 20 октября, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до места вызова 19 минут, прибыв в 1.10. Горел деревянный жилой дом (на фото) – его потушили в 1.30.
Спасти жизнь пенсионера не удалось. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
20 Октября, 2017
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