У АЗС под Брянском водитель Mitsubishi въехал в «МАЗ»
20-летний водитель Mitsubishi Colt протаранил грузовик на 14-м километре трассы Брянск – Дятьково.
Авария произошла 19 октября около 15.15, сообщили в областной ГИБДД. 20-летний водитель Mitsubishi выезжал с АЗС с левым поворотом в сторону Дятьково. Не уступив дорогу, он врезался в «МАЗ» под управлением 31-летнего водителя.
В результате аварии пострадал 21-летний пассажир Mitsubishi Colt – у него ушиб грудной клетки.
Новости регионов
20 Октября, 2017
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