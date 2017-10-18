У АЗС под Брянском водитель Mitsubishi въехал в «МАЗ»

20-летний водитель Mitsubishi Colt протаранил грузовик на 14-м километре трассы Брянск – Дятьково.

Авария произошла 19 октября около 15.15, сообщили в областной ГИБДД. 20-летний водитель Mitsubishi выезжал с АЗС с левым поворотом в сторону Дятьково. Не уступив дорогу, он врезался в «МАЗ» под управлением 31-летнего водителя.

В результате аварии пострадал 21-летний пассажир Mitsubishi Colt – у него ушиб грудной клетки.