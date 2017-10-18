По Брянску и Путевке разгуливают бесхозные пони
Брянцы заметили трех пони, разгуливающих по улицам.
«По Путевке ходят ухоженные пони. Кто-то потерял?» – интересуется в соцсетях один из очевидцев.
«Они путешествуют», – иронизируют брянцы.
Горожане отмечают, что утром эти же пони прогуливались у самолета в Советском районе Брянска, и опасаются, как бы бесхозных животных не облюбовали цыгане. При этом среди интернет-пользователей уже нашлось несколько желающих взять пони себе.
Новости регионов
20 Октября, 2017
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