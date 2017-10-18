По Брянску и Путевке разгуливают бесхозные пони

Брянцы заметили трех пони, разгуливающих по улицам.

«По Путевке ходят ухоженные пони. Кто-то потерял?» – интересуется в соцсетях один из очевидцев.

«Они путешествуют», – иронизируют брянцы.

Горожане отмечают, что утром эти же пони прогуливались у самолета в Советском районе Брянска, и опасаются, как бы бесхозных животных не облюбовали цыгане. При этом среди интернет-пользователей уже нашлось несколько желающих взять пони себе.