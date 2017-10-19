На Салтыкова-Щедрина в Брянске сгорел второй дом за неделю

Очередной крупный пожар произошел на улице Салтыкова-Щедрина в Володарском районе Брянска.

Частный жилой дом загорелся в первом часу ночи 21 октября, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные прибыли на место в 0.20, через шесть минут после вызова. К этому времени дом горел по всей площади.

Потушить его удалось в 0.45. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, еще один частный дом с пристроенным гаражом сгорел на улице Салтыкова-Щедрина в ночь на 17 октября.