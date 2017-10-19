На Салтыкова-Щедрина в Брянске сгорел второй дом за неделю
Очередной крупный пожар произошел на улице Салтыкова-Щедрина в Володарском районе Брянска.
Частный жилой дом загорелся в первом часу ночи 21 октября, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные прибыли на место в 0.20, через шесть минут после вызова. К этому времени дом горел по всей площади.
Потушить его удалось в 0.45. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, еще один частный дом с пристроенным гаражом сгорел на улице Салтыкова-Щедрина в ночь на 17 октября.
Новости регионов
21 Октября, 2017
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