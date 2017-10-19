В Брянске водитель «Логана» вылетел на красный и протаранил «Инфинити»

23-летний водитель Renault Logan устроил аварию в центре Брянска.

ДТП произошло 20 октября около 9.30 на пересечении улиц Красноармейской и Урицкого, сообщили в областной ГИБДД.

Водитель Renault Logan двигался от проспекта Ленина к улице Калинина. Проехав перекресток на красный сигнал светофора, он врезался в Infiniti FX37 под управлением 28-летней девушки, которая ехала по Урицкого от улицы Калинина в сторону Карачижской.

Девушку-водителя госпитализировали с ушибом грудной клетки. 31-летний пассажир Renault Logan получил рвано-ушибленную рану височной области – его направили в городскую больницу № 1 для дальнейшего обследования.