В Брянске водитель «Логана» вылетел на красный и протаранил «Инфинити»
23-летний водитель Renault Logan устроил аварию в центре Брянска.
ДТП произошло 20 октября около 9.30 на пересечении улиц Красноармейской и Урицкого, сообщили в областной ГИБДД.
Водитель Renault Logan двигался от проспекта Ленина к улице Калинина. Проехав перекресток на красный сигнал светофора, он врезался в Infiniti FX37 под управлением 28-летней девушки, которая ехала по Урицкого от улицы Калинина в сторону Карачижской.
Девушку-водителя госпитализировали с ушибом грудной клетки. 31-летний пассажир Renault Logan получил рвано-ушибленную рану височной области – его направили в городскую больницу № 1 для дальнейшего обследования.
Новости регионов
21 Октября, 2017
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