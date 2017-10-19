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В Клинцах женщина на Mitsubishi сбила 79-летнего пенсионера

Опубликовано Сегодня, 11:17

79-летний пенсионер получил тяжелые травмы в результате ДТП в Клинцах.

20 октября около 15.15 на улице Александрова пешехода сбила 40-летняя женщина – водитель Mitsubishi Lancer, которая ехала от проспекта Ленина к улице Советской. По данным областной ГИБДД, пенсионер внезапно вышел с тротуара на дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленными ссадинами головы.

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