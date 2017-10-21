Брянец купил в гипермаркете окуня с червями
Житель Брянска пожаловался на гипермаркет, торгующий рыбой с червями.
Фото покупки он выложил в соцсетях. «Гипермаркет «Линия-3», вяленый окунь, зараженный паразитами, будьте осторожны!» – пишет брянец.
Интернет-пользователи отмечают, что это не первый подобный случай.
«Месяц назад или чуть более купил воблу в советской «Линии» по 489 рублей за килограмм, почистил, открыл пиво, разорвал пополам, а из брюшной полости выпала куча опарышей – выкинул, открыл «Бабкины семечки» и продолжил вечер. Больше таранку в «Линии» никогда не куплю!» – рассказал еще один «неудачливый» покупатель.
Новости регионов
23 Октября, 2017
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