Брянец купил в гипермаркете окуня с червями

Житель Брянска пожаловался на гипермаркет, торгующий рыбой с червями.

Фото покупки он выложил в соцсетях. «Гипермаркет «Линия-3», вяленый окунь, зараженный паразитами, будьте осторожны!» – пишет брянец.

Интернет-пользователи отмечают, что это не первый подобный случай.

«Месяц назад или чуть более купил воблу в советской «Линии» по 489 рублей за килограмм, почистил, открыл пиво, разорвал пополам, а из брюшной полости выпала куча опарышей – выкинул, открыл «Бабкины семечки» и продолжил вечер. Больше таранку в «Линии» никогда не куплю!» – рассказал еще один «неудачливый» покупатель.