На Станке Димитрова в Брянске водитель сбил пенсионерку и скрылся

На станции Навля в Брянской области в эксплуатацию введена новая электрокотельная для обогрева служебных помещений работников путевого комплекса. Строительство объекта проходило в рамках реализации инвестиционной программы по внедрению ресурсосберегающих технологий ОАО «РЖД», а также Года экологии в России.