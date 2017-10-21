В Новозыбкове автомобилистка сбила подростка на переходе

В Новозыбкове 16-летний подросток пострадал в результате ДТП.

21 октября около 20.30 на улице Первомайской несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре», сбила 24-летняя водитель Chevrolet Lacetti, которая ехала от улицы Кубановской к Коммунистической.

Подросток получил ушибленную рану подбородка и ушиб мягких тканей лица. Медики отпустили его с назначением лечения.