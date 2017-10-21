В Новозыбкове автомобилистка сбила подростка на переходе
В Новозыбкове 16-летний подросток пострадал в результате ДТП.
21 октября около 20.30 на улице Первомайской несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре», сбила 24-летняя водитель Chevrolet Lacetti, которая ехала от улицы Кубановской к Коммунистической.
Подросток получил ушибленную рану подбородка и ушиб мягких тканей лица. Медики отпустили его с назначением лечения.
Новости регионов
23 Октября, 2017
|-3
|$58
|€68
Классный руководитель все мои сочинения хранила, а потом в школе их читала. Стихи писал. Даже учился затем на литфаке.
На международной конференции «Открытые инновации» подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.
В настоящее время у жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания.
На станции Навля в Брянской области в эксплуатацию введена новая электрокотельная для обогрева служебных помещений работников путевого комплекса. Строительство объекта проходило в рамках реализации инвестиционной программы по внедрению ресурсосберегающих технологий ОАО «РЖД», а также Года экологии в России.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.