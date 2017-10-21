Внук Лодкина «пьянючий гонял по Ромашина» – очевидцы
Брянцы рассказали о дорожном инциденте с участием внука бывшего губернатора Юрия Лодкина.
Информация об инциденте, который произошел вечером 21 октября на улице Ромашина в Советском районе, появилась в соцсетях. По словам очевидцев, во время празднования свадьбы, «двое мужчин повздорили, прибыла полиция».
«Один бухой в дымину. За рулем внучок бывшего чинуши и, скорее всего, все сойдет ему с рук», «Внук Лодкина пьянючий гонял по Ромашина, как он никого не покалечил», – рассказали брянцы.
Одна из очевидцев сообщила, что молодой человек уснул за рулем: «Пытаюсь проехать по улице Ромашина, а там пробка, просто бухой мажор уснул за рулем посередине дороги, его стали будить, мало ли, плохо человеку, а он газ в пол и давай нарезать круги по улице, невзирая на пешеходов, припаркованные машины, да и просто на людей, которые хотели ему помочь. В итоге полиция и т. д., а там кто знает, ведь он внук Лодкина, как он сам кричал».
Новости регионов
23 Октября, 2017
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