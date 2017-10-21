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На Московском проспекте водитель Toyota Corolla сбил велосипедиста

Опубликовано Вчера, 11:33

В Фокинском районе Брянска 38-летний водитель Toyota Corolla сбил 37-летнего велосипедиста.

ДТП произошло 21 октября около 12.40 на Московском проспекте. Водитель иномарки ехал от улицы Шолохова с правым поворотом на улицу Дзержинского. Велосипедист двигался у правого края дороги со стороны улицы Шолохова к улице Менжинского.

Его госпитализировали с ушибом мягких тканей лица.

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